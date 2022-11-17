صواريخ تستهدف موقعاً للقوات الأمريكية في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الخميس، عن تعرض موقع للقوات الأمريكية للقصف في سوريا.

وقالت البنتاغون، إن "صواريخ تستهدف موقعا للقوات الأميركية شمال شرق سوريا". وأضافت الدفاع الاميركية أنه "لا إصابات بهذه الصواريخ".