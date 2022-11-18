امريكا تعقد اجتماعًا طارئًا مع ممثلي 5 دول بشأن الصاروخ الكوري الشمالي

وقال المسؤول إن هاريس، التي تشارك في قمة المنتدى الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في بانكوك، ستجتمع مع قادة الدول الخمس على هامش القمة "للتشاور بشأن الإطلاق الأخير لصاروخ باليستي من قبل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية"، والذي سقط قبالة سواحل اليابان.وكانت الولايات المتحدة قد دانت "بشدة"، أمس الخميس، ما وصفته بأنه "تجربة صاروخ باليستي بعيد المدى" أطلقته كوريا الشمالية، وقالت اليابان إن مداه كاف لضرب القارة الأمريكية.وقالت الناطقة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أدريين واتسون، إن "هذا الإطلاق يشكل انتهاكًا صارخًا للعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي، ويثير بلا داع توترًا ومخاطر زعزعة استقرار الوضع الأمني في المنطقة".وأكدت في بيان أن الرئيس جو بايدن وفريقه "سيواصلان مشاورات وثيقة مع الحلفاء والشركاء".