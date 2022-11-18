القضاء اللبناني يسمح للمثليين بالتجمعات العامة

أوقف مجلس شورى الدولة في لبنان، العمل بقرار صادر عن وزير الداخلية، بسام المولوي، في يونيو الماضي، يطلب من قوى الأمن منع أي لقاء أو تجمع للمثليين في لبنان.

في التفاصيل، وكان قد طلب بسام المولوي في كتاب أصدره في 24 يونيو الماضي من القوى الأمنية اللبنانية منع إقامة أنشطة قال إن هدفها "الترويج للشذوذ الجنسي"، على حد تعبيره.



وتزامن قرار المولوي مع اعتداءات تعرضت لها أنشطة لمجتمع الميم في بيروت وتهديدات صدرت عن جهات دينية مسيحية وإسلامية تتوعد بمواجهة أي تجمع يقام لمجتمع الميم في لبنان.

واعتبر الوزير حينها أنه "لا يمكن التذرع بالحرية الشخصية.. وأن الأمر مخالف للعادات والتقاليد في مجتمعنا ويتناقض مع مبادئ الأديان السماوية."



التجمع مسموح

وبفعل القرار الصادر عن القضاء اللبناني، لم يعد بإمكان الأجهزة الأمنية اللبنانية الاستناد إلى قرار وزير الداخلية من أجل منع تجمعات أو لقاءات أو ندوات عامة تتناول موضوع المثلية الجنسية أو حتّى من أجل التضييق على المؤسسات التي تُعنى بحقوق مجتمع "الميم-عين".