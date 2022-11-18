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تحديد طريقة تجنب "الآثار الكارثية" لتغير المناخ.. ما علاقة أمريكا والصين؟
دوليات
2022-11-18 | 06:18
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
648 مشاهدة
السومرية نيوز – دوليات
رأت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن إحياء العلاقات بين الولايات المتحدة والصين التي أُعلنت رسميا بعد قمة جو بايدن وشي جين بينغ في إندونيسيا، الإثنين الماضي، ستعزز محادثات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، "كوب 27".
وذكرت الصحيفة أن "إحياء الحوار الرسمي بين القوتين العظميين أعاد الآمال لمحادثات قمة المناخ، التي تعقد في مصر منذ 6 نوفمبر الجاري في مدينة شرم الشيخ المصرية وتختتم أعمالها اليوم الجمعة"، مشيرة إلى أن "استئناف الحوار أعطى شريان الحياة الدبلوماسي للمفاوضات التي يقول المندوبون إنها مليئة بالانقسامات".
ونقلت الصحيفة عن خبراء مناخ قولهم، إن "التعاون بين واشنطن وبكين يعد أمرا بالغ الأهمية إذا أراد العالم أن يتجنب الآثار الأكثر كارثية لتغير المناخ".
وأضافوا أنه "دون عمل أكبر مصدرين لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم معًا، سيكون من المستحيل تحقيق هدف الحد من الاحتباس الحراري إلى أقل من درجتين مئويتين".
وبينت الصحيفة نقلاً عن الوفود المشاركة، أن "التوترات بين البلدين قد أثارت شعورا بالفوضى في قمة المناخ، حيث اشتبكت الدول النامية مع الدول الغنية حول المبلغ الذي يجب أن يدفعه الغرب مقابل الأضرار التي لحقت بالاقتصادات النامية والتي ربطها العلماء بتغير المناخ".
وتابعت الصحيفة "كما تدفع البلدان النامية الدول الغنية إلى الإسراع بحدة في دفعها لخفض الانبعاثات. وتلوح الحرب في أوكرانيا أيضًا في أفق المناقشات، حيث تركز العديد من العواصم على أمن إمداداتها من الطاقة".
وأكد كبير مبعوثي الدولتين بشأن المناخ، جون كيري وشيه زينهوا، رسميا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، بأن "المحادثات الرسمية بين الجانبين استؤنفت في مؤتمر "كوب 27".
وأعاد جون كيري الاتصال الشخصي بنظيره الصيني وصديقه القديم، شيه، قبل أن يلتقي بايدن وشي على هامش "قمة مجموعة العشرين" في إندونيسيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن "الصداقة الشخصية بين كيري وشيه، كانت قوة دافعة في الحفاظ على استمرار مفاوضات المناخ بين الولايات المتحدة والصين حتى مع اندلاع التوترات بين البلدين في السنوات الأخيرة".
وكان بايدن قد أخبر نظيره الصيني بأن كلا الجانبين بحاجة إلى العمل معًا لمعالجة قضايا مثل تغير المناخ والصحة العامة والأمن الغذائي العالمي. كما قالت القراءات الرسمية الصينية إن الجانبين اتفقا على العمل معًا لتعزيز نجاح مؤتمر "كوب 27".
وفي هذا الصدد، نقلت الصحيفة عن أحد المندوبين الصينيين في شرم الشيخ قوله، إن "واشنطن وبكين تركزان على الدفع من أجل إحراز تقدم معًا في المؤتمر الحالي، بما في ذلك كيف ستدفع الدول الغنية للدول النامية بعض الخسائر التي تكبدتها بسبب تغير المناخ".
وقال العلماء والمدافعون عن البيئة للصحيفة الأمريكية، إن "هناك العديد من المجالات التي يمكن أن تتعاون فيها الولايات المتحدة والصين بعد (كوب 27)، بما في ذلك الاتفاق على طرق مشتركة لحساب البصمة الكربونية للسلع كثيفة الاستهلاك للطاقة؛ مثل الأسمنت والصلب والبتروكيماويات.
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