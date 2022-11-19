عدوان "صهيوني" يتسبب بمقتل وإصابة 5 جنود سوريين

السومرية نيوز – دوليات



أفاد مصدر عسكري سوري بمقتل أربعة عسكريين وإصابة عسكري بجروح جراء عدوان جوي للكيان الصهيوني.

وذكرت وكالة الانباء السورية أن "العدوان تم تنفيذه من فوق البحر المتوسط من اتجاه بانياس واستهدف بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية".



واشارت الوكالة أن "الدفاعات الجوية السورية تصدت للعدوان".