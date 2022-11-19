زعيم كوريا الشمالية يهدي صاروخاً ضخماَ لابنته (صور)

ومن قلب مطار بيونج يانج الدولي، عمت أجواء احتفالية بدأها كيم باصطحاب زوجته وابنته - لم يذكر الإعلام الكوري الشمالي اسمها - قبل إطلاق الصاروخ العابر للقارات ثم أنهتها صيحاتصور أفرجت عنها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، كشفت عن "الأب الحنون" يسير بخطى ثابتة وهادئة رفقة ابنته قبل أن يتحول في ثوان معدودات لـ"قائد عسكري" وسط جنوده.صاروخ جديد شق سماء بيونج يانج قاطعا مسافة تقارب الألف كيلومتر لمدة 4335 ثانية قبل أن يهبط بدقة في المنطقة المحددة مسبقًا له في المياه المفتوحة لبحر الشرق.وفيما كان مجلس الأمن الدولي يهرع للإعلان عن جلسة يوم الاثنين لبحث الأوضاع في شبه الجزيرة الكوري وإطلاق بيونج يانج لصواريخ على مدار الأسابيع الماضي، كانت الضحكات لا تفارق الزعيم كيم قبل وبعد إطلاق الصاروخ.تجربة صاروخية عابرة للقارات لم تخل من "التصريحات النارية" للزعيم كيم جونج أون، الذي توعد برد حازم، واللجوء إلى القنبلة الذرية في حال حصول هجوم نووي ضد بلاده.