نيويورك تايمز: انقسامات في قمة المناخ وواشنطن بـ "مأزق" تاريخي

وقالت الصحيفة إن "الولايات المتحدة، وهي تاريخيا أكبر ملوث في العالم، قاومت فكرة التعويض عن الكوارث المتعلقة بالمناخ، خشية أن تواجه مسؤولية خارجة عن السيطرة، لكن واشنطن ظلت معزولة بشكل متزايد، بعد أن دعم الاتحاد الأوروبي ومجموعة من الدول النامية خططاً مختلفة لإنشاء صندوق جديد".ونقلت عن سوزان محمد، وزيرة البيئة في كولومبيا، قولها إن "الولايات المتحدة عائق رئيسي. المباحثات هنا لا يمكنها التطور، وتخرج دون أي نتيجة".وأشارت إلى أنه "حتى بعد أن وضعت الولايات المتحدة تشريعاً تاريخياً للطاقة النظيفة هذا العام، وظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن في القمة لإعادة تأكيد القيادة الأمريكية بمكافحة تغير المناخ، فقد ثبت أن الجدل حول الخسائر والأضرار أدى إلى تعقيد موقف مبعوث المناخ الأمريكي في القمة، جون كيري، ووضعه في مأزق".ووفقا للصحيفة فإن "جزءا من المشكلة هو السجل الفقير، حيث فشلت الولايات المتحدة والدول الغنية الأخرى في الوفاء بوعدها الذي مضى عليه عقد من الزمن بتقديم 100 مليار دولار سنوياً لمساعدة الدول الفقيرة على التحول إلى الطاقة النظيفة، والتكيف مع مخاطر المناخ، ويرهن القادة الغاضبون من الدول النامية نجاح القمة بهذه القضية المالية الشائكة".