تمت بـ 70 طائرة.. تفاصيل الغارات التركية على شمال العراق وسوريا

وبحسب وسائل الإعلام، فقد شارك في العملية أكثر من 50 طائرة و 20 طائرة بدون طيار، كما هاجمت المدفعية التركية قواعد حزب العمال الكردستاني.وأوردت وسائل الإعلام، أنه تم التأكيد على أن اسم العملية "عملية Pençe Kılıç الجوية"، وقالت وزارة الدفاع في بيان: "تماشيا مع حقوقنا في الدفاع عن النفس الناشئة عن المادة 51 من معاهدة الأمم المتحدة، تقع في شمال العراق وسوريا وتستخدم كقاعدة من قبل الإرهابيين في الهجمات على بلادنا. نفذت عملية PENCE KILIÇA الجوية .. من أجل تحييد حزب العمال الكردستاني والعناصر الإرهابية الأخرى.. للقضاء على الهجمات الإرهابية ضد شعبنا وقواتنا الأمنية من شمال العراق وسوريا، لضمان أمن الحدود. وتدمير الإرهاب من مصدره".وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أشار مؤخرًا إلى شن عملية جديدة ضد أهداف منظمة إرهابية في شمال سوريا والعراق ، قائلاً: "قد نأتي فجأة ذات ليلة".ولا تستبعد المصادر إمكانية تنفيذ عملية عبر الحدود.