القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بـ115 قذيفة خلال يوم واحد

وذكرت الممثلية في بيانها، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، بـ115 قذيفة من مختلف العيارات خلال الـ24 ساعة الماضية.وأضاف البيان: "قصفت الفصائل المسلحة الأوكرانية جمهورية دونيتسك 27 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية. واستهدفت خلال ذلك مدن وقرى الجمهورية بـ115 قطعة من الذخيرة المختلفة".يشار إلى أنه لم ترد خلال اليوم الماضي، أية أنباء عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين. ولكن القصف الأوكراني، تسبب يوم أمس بأضرار لسبعة بيوت في مناطق كيروفسكي وكويبيشيفسكي وبيتروفسكي في مدينة دونيتسك، بالإضافة إلى منشأة بنية تحتية مدنية.