أمريكا بشان علاقتها مع الصين: لا نسعى الى المواجهة ونرحب بالمنافسة

وقالت هاريس في مؤتمر صحفي بمقر إقامة السفير الأمريكي في بانكوك في نهاية رحلة لآسيا تضمنت لقاء مع الزعيم الصيني "نرحب بالمنافسة لكننا لا نريد صراعا ولا نسعى للمواجهة".وأضافت أنها أكدت مجددا أيضا لشي رسالة من الرئيس جو بايدن مفادها "أننا نعتزم الإبقاء على خطوط الاتصال مفتوحة لأن ... ذلك في مصلحة العالم وكلا الدولتين".