العثور على جثة مواطن عراقي عند الحدود البولندية

وقالت الهيئة في بيان لها: "يوم أمس 19 تشرين الثاني، عثرت دورية لحرس الحدود على جثة لرجل غير سلافي المظهر بدون لباس خارجي دافئ، مرمية عند الحدود البيلاروسية -البولندية. وكانت الجثة ملقية على مسافة غير بعيدة من بوابة في السور البولندي. وتشير طبيعة العلامات الموجودة على الأرض إلى أنه تم سحب الجثة ونقلها من بولندا إلى بيلاروس. وتم العثور على وثائق تدل على أنها تعود لمواطن من العراق".واضافت ان "الجانب البيلاروسي يجري في الوقت الراهن، التحقيقات اللازمة لتحديد ظروف الحادث وسبب الموت".وأشارت هيئة حرس الحدود البيلاروسية الى أنه "في نفس الجزء من الحدود في 2 تشرين الاول، تم العثور على جثة لاجئ غير سلافي بالقرب من الحواجز البولندية بالقرب من نفس البوابة، وفي 8 تشرين الثاني، تم العثور على مواطن سوري تعرض للضرب المبرح في نفس المنطقة".