ماسك يرد على تحذيره من انتقام إدارة بايدن بثلاث كلمات

ردّ رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، بعبارة "الأمر يبدو واضحا"، على نصيحة أحد المغردين على "تويتر" له بضرورة الاستعداد لمواجهة الإجراءات الانتقامية من إدارة الرئيس جو بايدن.



واستطلع ماسك، آراء مستخدمي الشبكة حول ما إذا كان عليه إلغاء حظر حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على "تويتر"، وطلب من المستخدمين التصويت بـ"نعم" أو"لا".



وبعد أن استحوذ ماسك على "تويتر"، انتقد بايدن الشبكة الاجتماعية، وقال إنها تنشر الأكاذيب في أنحاء العالم.