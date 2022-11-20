تركيا تكشف تفاصيل جديدة تخص "انفجار إسطنبول"

وأعلن صويلو القبض على اثنين من المشبوهين ساعدا منفذي الهجوم في عبور الحدود التركية.وقال: "تم القبض على اثنين من المشتبه فيهم تبيّن أنهما ساعدا أحلام البشير (منفذة الهجوم) والهارب بلال حسن على عبور الحدود التركية بشكل غير قانوني".وكانت منفذة الهجوم قد اعترفت بصلتها بـ"حزب العمال الكردستاني" المحظور في تركيا.وشدّد وزير الداخلية التركي على أن سلطات بلاده لا تقبل تعازي السفارة الأمريكية في ضحايا الهجوم، في اتهام ضمني لواشنطن بوقوفها وراءه.