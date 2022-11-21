مغني أمريكي يقرر الترشح للانتخابات الرئاسية في 2024

وفي فيديو يجمعه بالمحرض اليميني المتطرف ميلو يانوبولوس، قال ويست إن الأخير يعمل على حملته الانتخابية.ويسأل أحدهما: "هل هذا إعلان؟"، ورد يانوبولوس الذي عمل مؤخرا كمتدرب غير مدفوع الأجر مع النائبة اليمينية مارجوري تايلور غرين قائلا: "أعتقد ذلك"، ثم سأل المصور ويست: "إذن أنت تترشح؟".فرد المغني قائلا: "نعم.. الأمر بسيط" لأنه لا يمكن لأحد أن يخبرني ماذا أفعل.. نحن فقط نتجه نحو المستقبل".