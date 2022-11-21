زلزال قوي يهز إندونيسيا ويتسبب بوفاة وإصابة أكثر من 300 شخص

وقال مسؤول محلي إن 20 شخصا قتلوا في زلزال بلغت قوته 5.6 درجة هز إقليم جاوة الغربية في إندونيسيا.وأضاف هيرمان سوهرمان المسؤول الحكومي في سيانجور، البلدة الواقعة في جاوة الغربية حيث يقع مركز الزلزال، لقناة مترو تي.في الإخبارية، أن ما يصل إلى 20 شخصا لقوا حتفهم في مستشفى واحد في المنطقة إضافة إلى 300 مصاب.