مصر.. أول تعليق على مصافحة السيسي وأردوغان خلال افتتاح المونديال

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تصافح مع الرئيس التركي أردوغان، حيث تم التأكيد المتبادل على عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي".وأضاف انه "تم التوافق على أن تكون تلك بداية لتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين".