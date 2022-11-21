طهران تكشف تفاصيل جديدة بشأن قصف كردستان العراق

وقال فدوي في تصريحات له على هامش مؤتمرفي طهران، حول الهجوم الذي شنه الحرس الثوري للصواريخ والطائرات المسيرة إن إيران "حذرت الجهات العراقية وحكومة إقليم كردستان قبل استهداف مقرات الإرهابيين، بأنها ستهاجم وتدمر هذه المقرات طالما يتعشعش أعداء الثورة الاسلامية وأعداء إيران في أراضيهم وينطلقون من تلك الأوكار للإضرار بشعبنا وبلدنا".وأضاف "من المؤكد والمحتم بأن على المسؤولين العراقيين وحكام إقليم كردستان العراق أن يطردوا هذه البلوى من أراضيهم، فنحن قد قدمنا الأرواح لحماية وحدة الأراضي العراقية ولن نمس قطعا وحدة أراضي العراق، لكن هناك العديد من الخبثاء تعشعشوا هناك في تلك الأراضي الموحدة"، مشيراً الى أن "الصهاينة والأمريكيين أيضا يقفون معهم ويتآمرون علينا، بالتأكيد فإن هؤلاء لن يكونوا في مأمن من غضبنا وفعلنا".