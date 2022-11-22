كاشفة الأسباب.. صحيفة أمريكية: تغيير عسكري جذري في بولندا

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
محليات
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
25
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
25
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
محليات
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
عشرين
من
02:00 PM
الى
03:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
زيدان وبارزاني يؤكدان أهمية التكاتف والتعاون المشترك
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
محليات
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
اعلان
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-438866-638046961429203596.png
كاشفة الأسباب.. صحيفة أمريكية: تغيير عسكري جذري في بولندا
دوليات
2022-11-22 | 01:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,224 مشاهدة
السومرية نيوز – دوليات
رأت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أن بولندا تسير على خطى ثابتة لتصبح القوة العسكرية العظمى القادمة في أوروبا، حيث تتجه وارسو إلى إبرام صفقات أسلحة غير مسبوقة مع كوريا الجنوبية لتحديث أسلحتها بشكل كبير.
وقالت الصحيفة إن "الخطوات البولندية جاءت بعدما سقط صاروخ طائش في بلدة حدودية مع أوكرانيا الأسبوع الماضي وأسفر عن مقتل شخصين، قد أطلقته كييف عن طريق الخطأ أثناء "الدفاع عن نفسها" ضد الهجمات الروسية".
وذكرت الصحيفة أن "عدم ثقة وارسو منذ فترة طويلة في كل ما هو روسي وكراهية الحكومة اليمينية الحالية تجاه موسكو، قد أثار مخاوف من بروكسل إلى برلين من أن بولندا قد تفعل شيئًا متهورًا رداً على سقوط الصاروخ على أراضيها".
وأضافت أنه "بدلاً من أن تفقد أعصابها، التزمت وارسو الصمت واكتفت بوضع قواتها المسلحة في حالة تأهب قصوى على الحدود مع أوكرانيا. وأشارت الصحيفة إلى أن "هذا الهدوء قد ولد من حقيقة بسيطة مرت على مدار سنوات بمعظم أوروبا؛ وهي أن بولندا تمتلك ما يمكن القول إنه "أفضل جيش في القارة الذي سيزداد قوة خلال الفترة المقبلة".
وقالت الصحيفة، في تحليل إخباري لها، إن "حالة "البارانويا" لدى بولندا بشأن روسيا قد دفعتها إلى تجنب روح العصر السائد في معظم أنحاء أوروبا بأن الحرب التقليدية كانت شيئًا من الماضي. وأضافت: "وبدلاً من ذلك، فإنها تبني ما يسير الآن على المسار الصحيح ليصبح أكبر قوة برية في الاتحاد الأوروبي".
ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير بالجيش الأمريكي في أوروبا، قوله: "أصبحت بولندا أهم شريك لنا في أوروبا القارية"، مشيرًا إلى "الدور الحاسم الذي لعبته بولندا في دعم أوكرانيا وفي تعزيز دفاعات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في دول البلطيق".
وعن قوة الجيش البولندي، أوضحت الصحيفة أن "بولندا لديها بالفعل دبابات ومدافع هاوتزر أكثر من ألمانيا، وأنها في طريقها لأن يكون لديها جيش أكبر بكثير، مع هدف الوصول إلى 300 ألف جندي بحلول عام 2035، مقارنة بـ170 ألف لدى ألمانيا في الوقت الحالي".
وقالت الصحيفة: "اليوم، يبلغ عدد الجيش البولندي حوالي 150 ألف جندي، مع 30 ألف ينتمون إلى قوة دفاع إقليمية جديدة تم تشكيلها في عام 2017. كان ينظر إليهم في البداية على أنهم مجرد مزحة، لكن نجاح أوكرانيا في استخدام ميليشيا متنقلة مزودة بصواريخ مضادة للدبابات والطائرات يجعل الفكرة تبدو أكثر منطقية".
عسكرية لا سياسية
في المقابل، رأى محللون أن القوة العسكرية البولندية ليس بالضرورة أن تترجم إلى نفوذ سياسي في أوروبا، مرجعين السبب بشكل كبير إلى أن القوى الوسطية التي تهيمن على الاتحاد الأوروبي لا تثق في حكومة وارسو، التي يسيطر عليها "حزب القانون والعدالة القومي" اليميني.
في غضون ذلك، قالت "بوليتيكو" إنه في حين أن المخاوف بشأن روسيا قد حفزت الدفعة البولندية، فإن الأخيرة لا تزال قلقة أيضًا بشأن "مصداقية" واشنطن.
وأضاف: "حتى في الوقت الذي رحبت فيه واشنطن بتعهدات بولندا بالإنفاق الدفاعي، هناك أيضًا تساؤلات حول ما إذا كانت وارسو ستتبع ذلك حقًا، فضلاً عن الإحباط من أن البلاد تتجه إلى كوريا الجنوبية في بعض أكبر مشترياتها".
وتابعت: "تعتبر عمليات الشراء هذه ضربة لأحلام الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في الحكم الذاتي الاستراتيجي، حيث يتخيل أوروبا قادرة على الدفاع عن نفسها بأسلحة محلية (على الأرجح فرنسية)".
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
لاعبو إيران يمتنعون عن ترديد نشيد بلادهم خلال المونديال
كأس العالم فيفا 2022
37.19%
08:24 | 2022-11-21
لاعبو إيران يمتنعون عن ترديد نشيد بلادهم خلال المونديال
08:24 | 2022-11-21
الصدر معلقاً على مونديال قطر: هذه كانت أولى ثماره
رياضة
30.18%
11:35 | 2022-11-20
الصدر معلقاً على مونديال قطر: هذه كانت أولى ثماره
11:35 | 2022-11-20
الموافقة على تثبيت عقود هذه الوزارة على الملاك
محليات
16.93%
08:03 | 2022-11-21
الموافقة على تثبيت عقود هذه الوزارة على الملاك
08:03 | 2022-11-21
السوداني يصدر توجيهاً يخص سجن مطار المثنى
سياسة
15.7%
02:46 | 2022-11-21
السوداني يصدر توجيهاً يخص سجن مطار المثنى
02:46 | 2022-11-21
المزيد
أحدث الحلقات
Celebrity
الفنان ايفان ناجي - حلقة ٣١
14:50 | 2022-11-21
Celebrity
الفنان ايفان ناجي - حلقة ٣١
14:50 | 2022-11-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-11-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-11-21
Morning Live
اهمال الطاقات الشبابية وعدم الالتفات لها - الحلقة ١٧٠ | 2022
05:00 | 2022-11-21
Morning Live
اهمال الطاقات الشبابية وعدم الالتفات لها - الحلقة ١٧٠ | 2022
05:00 | 2022-11-21
ناس وناس
منطقة الشعب - الحلقة ٣٤١ | الموسم 5
04:00 | 2022-11-21
ناس وناس
منطقة الشعب - الحلقة ٣٤١ | الموسم 5
04:00 | 2022-11-21
خط أحمر
ما هو فكر داعش وكيف يستقطب القصّر؟ - الحلقة ٦٣ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-11-20
خط أحمر
ما هو فكر داعش وكيف يستقطب القصّر؟ - الحلقة ٦٣ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-11-20
عشرين
اعتداء كركوك.. ضربة الغاء التدقيق الأمني أم مؤشر على تنامي داعش؟ - حلقة ٥٨ | 2022
14:00 | 2022-11-20
عشرين
اعتداء كركوك.. ضربة الغاء التدقيق الأمني أم مؤشر على تنامي داعش؟ - حلقة ٥٨ | 2022
14:00 | 2022-11-20
رحال
بوابة واسط القديمة وسدة الكوت - الحلقة ٢٩ | الموسم 3
14:50 | 2022-11-19
رحال
بوابة واسط القديمة وسدة الكوت - الحلقة ٢٩ | الموسم 3
14:50 | 2022-11-19
بالمختزل
مصائبٌ السوداني عند قومٍ فوائدُ - حلقة ٦٥ | الموسم 1
14:00 | 2022-11-19
بالمختزل
مصائبٌ السوداني عند قومٍ فوائدُ - حلقة ٦٥ | الموسم 1
14:00 | 2022-11-19
اسرار الفلك
من ١٩ الى ٢٥ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
02:00 | 2022-11-19
اسرار الفلك
من ١٩ الى ٢٥ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
02:00 | 2022-11-19
Dayane & The City
رياضة اليوغا ولقاءات مميزة - م ٣ - حلقة ٤ | الموسم 3
14:50 | 2022-11-18
Dayane & The City
رياضة اليوغا ولقاءات مميزة - م ٣ - حلقة ٤ | الموسم 3
14:50 | 2022-11-18
الأكثر مشاهدة
Celebrity
الفنان ايفان ناجي - حلقة ٣١
14:50 | 2022-11-21
Celebrity
الفنان ايفان ناجي - حلقة ٣١
14:50 | 2022-11-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-11-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-11-21
Morning Live
اهمال الطاقات الشبابية وعدم الالتفات لها - الحلقة ١٧٠ | 2022
05:00 | 2022-11-21
Morning Live
اهمال الطاقات الشبابية وعدم الالتفات لها - الحلقة ١٧٠ | 2022
05:00 | 2022-11-21
ناس وناس
منطقة الشعب - الحلقة ٣٤١ | الموسم 5
04:00 | 2022-11-21
ناس وناس
منطقة الشعب - الحلقة ٣٤١ | الموسم 5
04:00 | 2022-11-21
خط أحمر
ما هو فكر داعش وكيف يستقطب القصّر؟ - الحلقة ٦٣ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-11-20
خط أحمر
ما هو فكر داعش وكيف يستقطب القصّر؟ - الحلقة ٦٣ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-11-20
عشرين
اعتداء كركوك.. ضربة الغاء التدقيق الأمني أم مؤشر على تنامي داعش؟ - حلقة ٥٨ | 2022
14:00 | 2022-11-20
عشرين
اعتداء كركوك.. ضربة الغاء التدقيق الأمني أم مؤشر على تنامي داعش؟ - حلقة ٥٨ | 2022
14:00 | 2022-11-20
لقطات
عمل نحتي عراقي داخل ملعب نهائي مونديال قطر | Morning Live
05:00 | 2022-11-20
لقطات
عمل نحتي عراقي داخل ملعب نهائي مونديال قطر | Morning Live
05:00 | 2022-11-20
رحال
بوابة واسط القديمة وسدة الكوت - الحلقة ٢٩ | الموسم 3
14:50 | 2022-11-19
رحال
بوابة واسط القديمة وسدة الكوت - الحلقة ٢٩ | الموسم 3
14:50 | 2022-11-19
بالمختزل
مصائبٌ السوداني عند قومٍ فوائدُ - حلقة ٦٥ | الموسم 1
14:00 | 2022-11-19
بالمختزل
مصائبٌ السوداني عند قومٍ فوائدُ - حلقة ٦٥ | الموسم 1
14:00 | 2022-11-19
اسرار الفلك
من ١٩ الى ٢٥ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
02:00 | 2022-11-19
اسرار الفلك
من ١٩ الى ٢٥ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
02:00 | 2022-11-19
كأس العالم 2022
كأس العالم 2022
مجريات المباريات على مدار الساعة
تابع تغطية السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اعلان
إستفتاء
بعد وعوده بالتغيير، هل سيمضي السوداني نحو حكومة خدمات؟
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.