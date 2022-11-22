"محمد".. أكثر الأسماء شيوعا في بريطانيا لعام 2022

وقال مركز المواليد الشهير في بريطانيا "Baby Center"، إن "عشرات الآلاف من الأهالي، سجلوا أسماء أطفالهم الجدد عبر الموقع هذا العام، ما سمح بالكشف عن الأسماء الأكثر شيوعا في المملكة المتحدة".وكان اسم "نواه" (نوح) هو الأكثر شهرة لعام 2021، بحسب إحصائيات Baby Center، لكنه تراجع هذا العام ليكون في المركز الثاني بعد اسم "محمد".وفي المركز الثالث جاء اسم "ثيو" وفي الرابع "ليو" وفي الخامس "أوليفر".وعلى الرغم من أن الخبراء توقعوا أن تزداد شعبية أسماء العائلة المالكة في المملكة المتحدة بعد وفاة الملكة إليزابيث، إلا أن اسم إليزابيث حافظ على مركزه الـ94 دون تراجع أو تقدم.