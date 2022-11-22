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"محمد".. أكثر الأسماء شيوعا في بريطانيا لعام 2022
دوليات
2022-11-22 | 09:04
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
وكالات
773 مشاهدة
اظهرت إحصائية رسمية في بريطانيا، أن اسم "محمد" هو أكثر أسماء الذكور شيوعا بين المواليد الجدد لعام 2022 في المملكة المتحدة، ما يكشف عن تزايد كبير في أعداد المسلمين في البلاد.
وقال مركز المواليد الشهير في بريطانيا "Baby Center"، إن "عشرات الآلاف من الأهالي، سجلوا أسماء أطفالهم الجدد عبر الموقع هذا العام، ما سمح بالكشف عن الأسماء الأكثر شيوعا في المملكة المتحدة".
وكان اسم "نواه" (نوح) هو الأكثر شهرة لعام 2021، بحسب إحصائيات Baby Center، لكنه تراجع هذا العام ليكون في المركز الثاني بعد اسم "محمد".
وفي المركز الثالث جاء اسم "ثيو" وفي الرابع "ليو" وفي الخامس "أوليفر".
وعلى الرغم من أن الخبراء توقعوا أن تزداد شعبية أسماء العائلة المالكة في المملكة المتحدة بعد وفاة الملكة إليزابيث، إلا أن اسم إليزابيث حافظ على مركزه الـ94 دون تراجع أو تقدم.
المحرر:
سعد أحمد
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