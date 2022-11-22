مجلس الشيوخ الأمريكي يطالب بايدن بهذا الامر

ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن "16 عضوا في مجلس الشيوخ تقدموا بطلب إلى وزير الدفاع لويد أوستن، لحث البيت الأبيض على تزويد قوات كييف بمسيرات استطلاعية حديثة من طراز MQ-1C Gray Eagle، مدعين أنها ستغير مسار الصراع في أوكرانيا.يذكر أن "البنتاغون رفض في وقت سابق طلب كييف تزويدها بهذا النوع من المسيرات، منعا لاستفزاز موسكو".وسبق أن "أرسلت روسيا مذكرة احتجاج إلى دول الناتو، محذرة إياها من مخاطر إمداد قوات كييف بالأسلحة، وما له من تبعات في تأجيج الأزمة وإطالة أمد الصراع".