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مؤشر جديد يخص جوازات السفر: دولة عربية أولاً
دوليات
2022-11-22 | 11:21
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
1,659 مشاهدة
عزز جواز السفر الإماراتي صدارته كأقوى جواز سفر في العالم، حيث أضاف اليوم نقاطا جديدة من التأشيرة الحرة ليتيح لحامله دخول 180 دولة.
ووسع الجواز الإماراتي الفارق مع صاحب المركز الثاني إلى 7 نقاط للتأشيرة الحرة، وفق آخر تحديثات مؤشر "باسبورت إندكس" التابع لشركة "آرتون كابيتال" للاستشارات المالية العالمية.
وبحسب المؤشر العالمي المتخصص في قياس قوة جوازات السفر لدول العالم، فإن الجواز الإماراتي المتربع على المركز الأول منفردا منذ أكتوبر 2021 بعد أزمة كوفيد ـ 19، أصبح يمنح حامله حاليا دخول 180 دولة حول العالم (121 دولة بدون تأشيرة، و59 دولة يتم الحصول على تأشيراتها عبر الإنترنت أو لدى الوصول) ليتبقى أمامه 18 دولة فقط تحتاج إلى تأشيرة مسبقة.
وبلغة الأرقام، فإن حامل الجواز الإماراتي يمكنه التجوّل في 90.4% من دول العالم بدون تأشيرة، ويحتاج فقط إلى تأشيرة مسبقة لدخول أقل من 9% من الدول.
ووفقا للمؤشر العالمي، يتربع حاليا على المركز الثاني برصيد 173 نقطة للتأشيرة الحرة ضمن قائمة أقوى جوازات السفر العالمية جوازات كل من ألمانيا، السويد، فنلندا، لكسمبورغ، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، هولندا، النمسا، سويسرا، وكوريا الجنوبية.
وتحتل المركز الثالث برصيد 172 نقطة جوازات كل من الدنمارك وبلجيكا والبرتغال والنرويج، وبولندا، وإيرلندا، والولايات المتحدة ونيوزيلندا.
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