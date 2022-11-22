من دون حجاب.. استقالة وزير إيراني بعد نشر صور لزوجته

وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية، قالت إن "الاستقالة تعود لأسباب صحية".وذكرت وكالة أنباء "فارس" أن "رئيسي أعرب عن شكره وتقديره للجهود التي بذلها الوزير المستقيل رستم قاسمي على مدى توليه الحقيبة الوزارية متمنيا له الصحة والسلامة بعد أن قدم استقالته".وقالت إن "رئيسي أعرب أيضا عن أمله بالإفادة من إمكانيات قاسمي بعد شفائه الكامل"، وكلّف رئيسي "شهريار أفندي زادة، بمهام وزارة الطرق وبناء المدن بالوكالة".تدهور الحالة الصحية للوزير لم يكن أمرا خافيا في البلاد، إذ كانت تظهر عليه آثار المرض، وفقد كثيرا من وزنه خلال الأشهر الأخيرة.