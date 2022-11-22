ثلاثة قتلى من الجيش السوري بقصف تركي

وقالت الوكالة قبل قليل إن "اثنين من القوات السورية قتلا وأصيب اثنان آخران في قصف للاحتلال التركي على مطار منغ العسكري في ريف حلب".وأضافت الوكالة أن "جيش الاحتلال التركي، قصف مطار منغ الواقع في مقاطعة الشهباء، والذي يوجد فيه عناصر من قوات حكومة دمشق".وذكرت الوكالة أن "أحد أفراد الجيش السوري قتل جراء قصف تركي على ناحية شرا، في ريف مدينة عفرين شمال حلب".