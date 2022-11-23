الصحة العالمية تحدد مدى فعالية لقاح جدري القردة

السومرية نيوز - دوليات

أعلن مسؤولو الصحة العامة في بريطانيا أن اللقاح المضاد لجدري القردة فعال بنسبة 78 في المئة.





وأوضحت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة أن أحدث تحليل لها يعطي تقديرا لفعالية اللّقاح بجرعة واحدة تبلغ نسبته 78 في المئة بعد 14 يوما أو أكثر من الحصول عليها.

ووصفت النتائج بأنها أقوى دليل بريطاني حتى الآن على فعالية اللقاح.

وأشارت الهيئة إلى أن النتائج التي توصّلت إليها تستند إلى تحليل 363 إصابة بمرض جدري القردة بين يوليو ونوفمبر في المملكة المتحدة.

وشركة "بافاريين نوردك" الدنماركية هي المختبر الوحيد الذي يصنع لقاحا مرخّصا ضد جدري القردة يسمّى "إم في يه-بي إن".

وقالت الشركة الأسبوع الماضي إنها وقعت اتفاقا لتزويد دول أوروبية ما يصل إلى مليوني جرعة من اللقاح.

وأعطيت أكثر من 55 ألف جرعة من اللّقاح في إنجلترا، كما قال مدير اللقاحات والفحوص في الهيئة الصحية في المملكة المتحدة ستيف راسل.

وبدأ الانتشار الحالي لفيروس جدري القردة حول العالم في مايو وبلغ ذروته في يوليو.

وسجلت المملكة المتحدة 3570 إصابة مؤكدة بجدري القردة الذي يسبب الحمى وآلام العضلات وطفحا جلديا.