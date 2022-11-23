الشيوخ الأمريكي يضغط لتسليح أوكرانيا وتحركات لمواجهة الطائرات الإيرانية

وقالت الصحيفة إن "مجموعة تضم أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين بعثوا برسالة لإدارة بايدن، تطالبها بإعادة النظر في قرارها عدم منح أوكرانيا طائرات دون طيار متقدمة، قائلة إن التكنولوجيا يمكن أن تساعد كييف في السيطرة على أراضيها واكتساب زخم في ساحة المعركة".وأشارت الصحيفة أن "الطلب تم إرساله إلى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، حيث دعا 16 "سناتور" الإدارة على منح أوكرانيا طائرات دون طيار مسلحة من طراز "إم كيو – 1سي" – أو كما تعرف بـ"غراي إيجل" - وهي طائرات مسيرة متوسطة الارتفاع يمكنها التحليق لأكثر من 24 ساعة".ووفقًا لتقرير نشرته الصحيفة، كتب المشرعون "إن الجانب الإيجابي طويل المدى لتزويد أوكرانيا بهذه الطائرات مهم ولديه القدرة على قيادة المسار الإستراتيجي للحرب لصالح أوكرانيا".وقالت الصحيفة إنه "في الأسابيع القليلة الماضية من الحرب، زودت إيران روسيا بطائرات مسيرة تسببت في تدمير المراكز السكانية الأوكرانية والبنية التحتية المدنية، والتي قال المشرعون إنها أعطت روسيا ميزة ساحة المعركة".وجادل المشرعون بأن الأوكرانيين "يجب أن يكون لديهم ترسانة أمريكية لمواجهة ما تلقته روسيا من إيران".كما جاء في الرسالة – التي حصلت "الجورنال" على نسخة منها – أن هذه الطائرات ستمكن كييف من "العثور على السفن الحربية الروسية في البحر الأسود ومهاجمتها، وكسر حصارها القسري وتخفيف الضغوط المزدوجة على اقتصاد البلاد وأسعار الغذاء العالمية".وأوضحت الصحيفة أن "وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" كانت رفضت طلب أوكرانيا للحصول على مثل هذه الطائرات في وقت سابق من الشهر الجاري، إذ يشعر المسؤولون الأمريكيون بالقلق من إمكانية سرقة التكنولوجيا الموجودة بالسلاح".ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن "إحجام الإدارة عن إمداد أوكرانيا بطائرات مسيرة متطورة "نابع من مشكلات فنية وليس مخاوف من التصعيد".وفي رسالتهم الأخيرة إلى وزير الدفاع، طلب المشرعون من أوستن أن "يشرح بحلول الـ 30 من نوفمبر أسباب البنتاغون حول رفضه تزويد أوكرانيا بطائرات دون طيار من طراز (إم كيو – 1سي)".وتجدر الإشارة إلى أن كييف تتعرض لضغوط من بعض مؤيديها الغربيين، وخاصة الولايات المتحدة، للإشارة إلى استعدادها لإجراء مفاوضات مع موسكو وسط مخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية العالمية للحرب.