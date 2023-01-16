مدفئة غازية تتسبب بمقتل أسرة جزائرية كاملة

وذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية على موقعها الإلكتروني أن الضحايا هم شرطي وزوجته وأطفاله الأربعة (ثلاثة بنات وطفل).وبلغ عدد ضحايا غاز أكسيد الكربون منذ بداية الشهر الحالي نحو 30 وفاة وجرى إنقاذ أكثر من 100 حالة.وتوفي 103 أشخاص العام الماضي، بحسب بيانات جهاز الدفاع المدني.وكانت الحماية المدنية الجزائرية، قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، وفاة 17 شخصا من جرّاء التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون في البلاد خلال 24 ساعة.ويدفع الانخفاض في درجات الحرارة المسجل في الأيّام الأخيرة في الجزائر السكان إلى اللجوء أكثر إلى أجهزة التدفئة، والتي غالبًا ما تعمل بالغاز أو الغاز أويل، ما يعرضهم لمخاطر أحادي أكسيد الكربون، على الرغم من تحذيرات فرق الإغاثة.وتحذر الحماية المدنية من أن أحادي أكسيد الكربون هو غاز سامّ وغير مرئي وعديم الرائحة ويسبب الكثير من الوفيات في البلاد.