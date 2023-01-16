فيما أمطر الغرب مؤخرًا أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة التي أحجم على منحها إياها في بداية الأزمة، كانت روسيا على موعد مع إدخال دبابات "تي – 90 إم" الحديثة إلى العملية العسكرية في أوكرانيا، بالإضافة إلى إنتاج رؤوس نووية للطوربيد بوسيدون للمرة الأولى.وقالت وكالة تاس للأنباء اليوم الإثنين نقلا عن مصدر دفاعي لم تحدده، إن روسيا أنتجت أول رؤوس حربية نووية لتزود بها طوربيد بوسيدون الفائق لاستخدامه في غواصة بيلغورود النووية.ونقلت تاس عن المصدر قوله: "صُنعت أولى ذخائر بوسيدون وستتسلمها غواصة بيلجورود في المستقبل القريب".ماذا نعرف عن طوربيد بوسيدون؟أعلن عنه فلاديمير بوتين لأول مرة عام 2018نوع جديد من الأسلحة النووية الاستراتيجية مزود بمصدر طاقة نووية خاص بهمدى الصاروخ غير محدودبوسع الصاروخ العمل في أقصى الأعماق بأضعاف سرعة أي غواصة أو صواريخ أخرىصوته منخفض للغاية وقدرته عالية على المناورةلا يستطيع أي سلاح في العالم تدميره اليوميأتي ذلك، فيما توعد الكرملين اليوم الإثنين بـ"إحراق" الدبابات التي ينوي الغربيون خصوصا لندن ووارسو تسليمها لأوكرانيا.وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دمتري بيسكوف في مؤتمره اليومي مع الصحافة عبر الهاتف: "هذه الدبابات تحترق وستحترق".