بريطانيا تتوعد إيران بالمحاسبة بعد اعدام أكبري

ونقلت وكالة "رويترز" عن كليفرلي قوله، أمام البرلمان، إن "إعدام أكبري عمل جبان ومشين من النظام الإيراني".وأضاف: "ننظر مع الحلفاء في المزيد من الخطوات لمواجهة إيران"، مؤكداً أن "المحاسبة ستتم".يذكر أن القضاء الإيراني كان نفذ، السبت، حكم الإعدام الصادر بحق علي رضا أكبري بعد اتهامه بالتجسس لصالح المملكة المتحدة.وأفادت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية بأن حكم الإعدام بحق أكبري نفذ شنقاً بعد إدانته بـ"الإفساد في الأرض والمس بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد عبر نقل معلومات استخبارية".