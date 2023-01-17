خلال 2022.. ارتفاع كبير بأعداد الصحفيين المقتولين حول العالم

وأكثر من نصف حالات القتل للصحفيين وقعت في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، وشهدت المكسيك العدد الأكبر من قتل الصحفيين تليها أوكرانيا وهايتي.وقالت مدير عام اليونسكو أودري أوزولاي اليوم "ينبغي على السلطات مضاعفة جهودها لوضع حد لهذه الجرائم وضمان إدانة الجناة، لأن عدم المبالاة يعد عاملا رئيسيا في هذا المناخ المتسم بالعنف".وأضافت أوزولاي إن عدد العاملين في مجال الإعلام الذين قتلوا كان قد انخفض بالفعل من العام 2018 إلى العام 2021، وارتفع بصورة جوهرية مجددا الآن.وقالت اليونسكو إن الصحفيين لم يتم قتلهم أثناء أدائهم لعملهم، لكن أثناء سفرهم أو في منازلهم. وذكر التقرير أن هذا يظهر ليس ثمة مكان آمن للصحفيين حتى في أوقات فراغهم.