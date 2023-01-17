المفوضية الأوروبية تؤيد إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب

وقالت لايين خلال كلمة ألقتها في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن "أوروبا ستستمر في دعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا في مواجهة روسيا.وأضافت: "دعمنا الثابت لأوكرانيا لن يتراجع، سواء كان ذلك للمساعدة في استعادة الطاقة والتدفئة وإمدادات المياه أو في التحضير لجهود إعادة الإعمار على المدى البعيد".وبحسب مصادر، يبحث المندوبون إمكانية اتخاذ حزمة رابعة من العقوبات ضد إيران، على أن تصدر إثر اجتماع وزراء الخارجية يوم الاثنين 23 يناير الجاري.المصادر ذاتها رجحت أن يأخذ موضوع إدراج الحرس الثوري على قوائم الإرهاب الأوروبية بعض الوقت للبحث والتدقيق بسبب الجوانب القانونية والسياسية والدبلوماسية.وكشف وزير الدولة بوزارة الشؤون الخارجية البريطانية ليو دوكيرتي أمام البرلمان، الخميس الماضي، أن "بريطانيا تدرس تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، لكنها لم تتخذ بعد قراراً نهائياً بهذا الشأن".