مصرع وزير الداخلية الأوكراني بحادث تحطم طائرة

أعلنت الشرطة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، مصرع وزير الداخلية الأوكراني ونائبه الأول إثر تحطم المروحية بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف.

وذكرت الشرطة في بيان ان "وزير الداخلية الأوكراني ونائبه الأول قتلا إثر تحطم المروحية التي كانت تقلهما بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف".



واضافت ان "الحادث أسفر ايضا عن مصرع 14 شخصًا وطفلين".

وفي وقت سابق، كشف مساعد رئاسي عن أن مروحية تحطمت لدى اصطدامها بمبنى في بلدة بروفاري الأوكرانية بالقرب من كييف اليوم الأربعاء، وهرعت خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث، وفقاً لوكالة رويترز.