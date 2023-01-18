طهران تكشف حقيقة وجود موقع نووي غير معلن

وقال إسلامي للصحفيين، على هامش اجتماع مجلس الوزراء، "نعلن بوضوح ما ذكرناه، وقد أعلن المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي رغبته التواجد في إيران".وأضاف إسلامي، "منذ 20 عام وهم يوجهون الاتهامات وجميع المفاوضات التي جرت خلال هذه السنوات العشرين الماضية أصبحت وثيقة تحت عنوان خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي)".وأردف قائلا: "لقد انسحبوا من الاتفاق النووي والآن يريدون العودة مرة أخرى، ولكنهم لا زالوا يطرحون تلك الاتهامات رغم وجود الاتفاق النووي.. ورغم مواقفهم المتضاربة أعلن الاتحاد الاوروبي أن الاتفاق النووي لم يمت والمفاوضات مستمرة".