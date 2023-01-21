الملك تشارلز يتخلى عن زي أجداده التقليدي من أجل التتويج (صورة)

واختار ملك بريطانيا، البالغ من العمر 74 عاما، ارتداء الزي العسكري بعد أن أقنعه مساعدوه بأن الزي التقليدي عفى عليه الزمان، ويجب أن يواكب العصر.ويريد تشارلز أن يمثل تتويجه "ملكية القرن الحادي والعشرين الحديثة"، لذلك لن يرتدي الجوارب والمؤخرة على الطراز القديم، على الرغم من أنه كان مستعدا لفعل ذلك.وتم رصد جد تشارلز، الملك جورج السادس، والجد الأكبر الملك جورج الخامس، وجد الجد الأكبر الملك إدوارد السابع، وهم يرتدون الزي القديم. لكن يعتقد أن التقليد يعود إلى أبعد من ذلك.وسيتم تتويج الملك تشارلز والملكة كاميلا جنبا إلى جنب في كنيسة وستمنستر يوم السبت 6 أيار ، وهو أيضا عيد الميلاد الرابع لنجل هاري وميغان، آرتشي.ومن المتوقع أن يصل تشارلز بالزي العسكري، ربما زي أميرال الأسطول، الذي ارتداه عند الافتتاح الرسمي للبرلمان في أيار الماضي.كما سيرتدي في الحفل فراء من "إمبريال ستيت" وتاج "سانت إدوارد" . ولم يتم تأكيد التاج الذي سيتم استخدامه للملكة كاميلا.وقال مصدر: "هناك مزاعم تقول إن الحفل سيتم تقليصه مقارنة بحفل الملكة الراحلة إليزابيث في عام 1953. سيكون الأمر مختلفا بعض الشيء، ولكن من حيث الحجم والمشهد سوف يعجبكم".وبسبب التقليص، هناك مشكلة في تجهيز قائمة الضيوف البالغ عددهم 2000 ضيف في مجلس العموم، حيث من المقرر أن تتم دعوة 20 نائبا فقط من أصل 650. ولم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن دعوة الأمير هاري وزوجته ميغان.