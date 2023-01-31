أمريكا تضيف 7 كيانات ايرانية جديدة على "الحظر التجاري "

وذكر بيان لوزارة التجارة الأمريكية أن" الولايات المتحدة أضافت، اليوم، 7 كيانات إيرانية إلى قائمة الحظر التجاري الأمريكية".وعلل البيان تلك الخطوة بسبب "مساهمة تلك الكيانات في الجهود العسكرية الروسية عن طريق المساعدة في إنتاج الطائرات المسيرة".