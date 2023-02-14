زلزال بقوة 5.7 يضرب رومانيا

ونقلت وسائل اعلام عالمية ان "زلزالا قويا ضرب قبل قليل إحدى مناطق رومانيا".وأضافت انه "وفقا لبرامج رصد الزلزال العالمية، فقد وصلت قوة الزلزال إلى 5.79 على مقياس ريختر"، موضحة انه "بلغ عمق الزلزال 40 كم".يذكر ان " المعهد الروماني الوطني لأبحاث فيزياء الأرض أعلن، يوم أمس الإثنين، أن زلزالا بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب غربي رومانيا".وذكر المعهد عبر موقعه الإلكتروني، أنه في الساعة 16:58 وقع زلزال قوي في منطقة أولتينيا بمقاطعة جورج بلغت شدته 5.2 درجة على عُمق 15 كم".