عالم فيروسات: جائحة كورونا تقترب من الانتهاء

وقال ألتشتاين: "ليست هناك حاجة على الإطلاق للذعر، الوباء يميل إلى الانتهاء، لكن، بالطبع، لا يمكن استبعاد وجود بعض الطفرات الجديدة التي يمكن أن تسبب بزيادة العدوى، لا يمكن استبعاد هذا، لكن بينما كل شيء هادئ تماما، هناك انخفاض معين في المرض والوفيات بشكل عالمي".ووفقا للعالم، فإن الزيادة في الإصابات في روسيا والعالم قليلة، "لقد وصل هذا الوضع إلى مرحلة الذروة منذ فترة طويلة، في 20 فبراير، توقفت الزيادة في الإصابات، وهي على ذروة عند هذا المستوى تقريبا. ومن الواضح أنه مقارنة بما كان عليه في أوائل يناير، هناك حوالي 3 - 5 آلاف حالة إصابة أصبحت أكثر بشكل ملحوظ، لكن بشكل عام الأرقام ليست عالية".وأضاف: "إذا كان لدينا حوالي 12-14 ألف حالة في روسيا، فهذه ليست زيادة كبيرة، معدل الوفيات منخفض الآن، لذلك، لا يوجد شيء فظيع يحدث في البلاد، لا يزال الوباء مستمرا وهناك ارتفاعات وانخفاضات صغيرة، لا يوجد شيء يدعو للقلق بهذا الشأن".وعلى مدار اليوم السابق، تم إدخال 1801 مريضا إلى المستشفى في روسيا، مقارنة بـ 615 مصابا في اليوم السابق (بزيادة قدرها 192.8%).