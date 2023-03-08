المانيا: النزاع في أوكرانيا سيستمر لفترة طويلة

وقال خلال لقاء مع مواطنين في مدينة كوتبوس بشرق ألمانيا، : "لدينا مخاوف من أن هذا سيستمر لفترة طويلة، لكننا نتمنى طبعا كل يوم أن يكون الوضع عكس ذلك".وأعرب شولتس عن قناعته بضرورة اعتماد نظام دائم لصناعة الأسلحة والذخيرة.جدير بالذكر أن العديد من التقارير الإعلامية تحدثت في الفترة الأخيرة عن مخاوف الدول الأوروبية من نفاد مخزوناتها من الأسلحة والذخيرة بسبب دعمها العسكري لأوكرانيا.وتخطط الصناعات العسكرية الأوروبية، بما فيها ألمانيا، لزيادة كميات الذخيرة التي تنتجها، من أجل مواصلة دعم أوكرانيا، التي طلبت تقديم نحو 250 ألف قذيفة مدفعية في الشهر، وكذلك من أجل الحفاظ على المخزونات المطلوبة لجيوش الدول الأوروبية.وكانت حكومة شولتس قد أعلنت في وقت سابق، عن خطة غير مسبوقة لإعادة تجهيز وتطوير الجيش، تقدر بـ 100 مليار يورو، وذلك على خلفية النزاع في أوكرانيا والمخاوف من "الخطر الروسي" المزعوم.