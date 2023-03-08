نيويورك تايمز تتحدث عن التوترات الصينية الامريكية: تصعيد "علني وخطير"

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
رياضة
خليجي 25
كأس العالم فيفا 2022
محليات
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
رمضان 2022
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
في صيدلية.. احتجاز رهائن جنوبي ألمانيا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

نيويورك تايمز تتحدث عن التوترات الصينية الامريكية: تصعيد "علني وخطير"

دوليات

2023-03-08 | 02:41
نيويورك تايمز تتحدث عن التوترات الصينية الامريكية: تصعيد &quot;علني وخطير&quot;
1,002 مشاهدة

السومرية نيوز - دوليات

استمرارًا لمسلسل التوترات بين القوتين العظميين، سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الضوء على سلسلة من تصريحات "تصعيدية" من قبل الصين تجاه الولايات المتحدة على مدار اليومين الماضيين، وذلك بعدما ألقى الرئيس شي جين بينغ خطابًا تحدى فيه واشنطن "علنًا"، فضلاً عن تحذيرات أخرى وجهها وزير الخارجية، تشين جانغ.

وفيما يتعلق بالزعيم الصيني، ذكرت الصحيفة أنه بينما يتوجه إلى ولاية ثالثة غير مسبوقة، هدد شي بأنه سيتخذ موقفًا أصعب ضد ما يعتبره جهدًا من قبل الولايات المتحدة لمنع صعود الصين من خلال حملة تقودها واشنطن "لتطويق وقمع" النفوذ الصيني.

وقالت الصحيفة إن الزعيم الصيني أشاد بنجاح بلاده ضد الغرب، مشيرة إلى أنه دعا للسعي لتطوير تقنيات متقدمة لتقليل اعتمادها على هذه الدول. وقال شي في خطاب نادر: "الدول الغربية التي تقودها الولايات المتحدة نفذت حملة لتطويق وقمع قدراتنا، والتي جلبت تحديات شديدة غير مسبوقة لتنمية بلدنا".

وتجدر الإشارة إلى أن الزعيم الصيني دائمًا ما يستخدم الخطاب القومي بشكل متكرر، لكنه نادرًا ما يذكر الولايات المتحدة بشكل مباشر.

واعتبرت الصحيفة أن نهج الزعيم الصيني ضد الغرب قد يجلب دعمًا شعبيًّا واسعًا، لكنها أشارت إلى أن شي يخاطر برفع الحذر في الخارج في وقت سعت فيه بكين إلى استقرار العلاقات مع الغرب.

وأضافت الصحيفة أن شي يستعد الآن لقيادة "حملة المواجهة والمنافسة بين أكبر اقتصادين في العالم"، وأن العلاقات بين البلدين باتت في أدنى مستوى لها منذ عقود بسبب الدعم الأمريكي المتزايد لتايوان، وكذلك اتهامات أمريكية بأن الصين تدير أسطولًا من بالونات التجسس، فضلاً عن القيود التجارية والتكنولوجية التي تفرضها الولايات المتحدة ضد الصين.


وقالت الصحيفة إنه بينما تصور إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الزعيم الصيني على أنه يسعى إلى إعادة تشكيل النظام الدولي الذي تقوده واشنطن، يعد توافق الصين الوثيق مع روسيا هو "القشة التي قسمت ظهر البعير" في مستقبل العلاقات بين البلدين، والذي زاد أيضًا مخاوف حقيقية حول نوع جديد من الحرب الباردة.

ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم إن "التصريحات العلنية النادرة" للرئيس الصيني ضد الولايات المتحدة تزيد من حالة الغموض والقلق بشأن مستقبل العلاقات بين القوتين العظميين، وتداعياتها على العالم بأسره، وذلك في وقت يعاني فيه المجتمع الدولي من تداعيات الحرب الأوكرانية.

ورأت الصحيفة أن تصريحات وزير الخارجية الصيني أمس، الثلاثاء، قد تضاعف أيضًا من حجم القلق، وذلك بعدما هددت الولايات المتحدة بأن بكين "لها حق الرد دائمًا"، قائلاً: "تريد الولايات المتحدة في الواقع ألا تقاوم الصين، لكن هذا مستحيل".

وكانت الصين تعرضت لضغوط متزايدة من الولايات المتحدة وحلفائها لاستخدام تأثيرها على روسيا لوقف حرب أوكرانيا. كما اتهمت واشنطن الصين علنًا بالتخطيط لإرسال أسلحة إلى روسيا لحربها؛ ما دفع الغرب إلى تهديد بكين بفرض عقوبات وخيمة إزاء هذه الخطوة، وهو أمر أدانته الصين بشدة.

وتتعارض المصالح الأمريكية والصينية في مجموعة واسعة من القضايا؛ بما في ذلك قضية تايوان والحرب الأوكرانية وقيادة التكنولوجيا العالمية، حيث دفعت مخاوف واشنطن المتزايدة إلى اتخاذ سلسلة إجراءات، أبرزها ضوابط التصدير والعقوبات التي تستهدف شركات التكنولوجيا الصينية، وتعزيز العلاقات مع الحلفاء في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ودعم أقوى لتايبيه.

وفي مقابلة مع صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، قال جانغ إن بكين لم تقدم أسلحة لأي طرف متورط في الأزمة الأوكرانية، مشددًا على أن بلاده "لن تقبل أبدًا نغمة الانتقادات أو التهديد بالعقوبات". وقال: "الصين ليست هي من صنع الأزمة التي كان من الممكن منعها، وأن جوهر الحرب نابع من انفجار صراعات إدارة الأمن في أوروبا".
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
أحدث الحلقات
Dayane & The City
Play
Dayane & The City
أسرار الأناقة والجمال وجولة في عالم الحرف الكريستال - م٣ - الحلقة ١٧ | الموسم 3
15:00 | 2023-03-10
Play
أسرار الأناقة والجمال وجولة في عالم الحرف الكريستال - م٣ - الحلقة ١٧ | الموسم 3
15:00 | 2023-03-10
Biotic
Play
Biotic
هوس السرقة - الحلقة ٥٢ | 2023
15:50 | 2023-03-09
Play
هوس السرقة - الحلقة ٥٢ | 2023
15:50 | 2023-03-09
علناً
Play
علناً
اسباب تعثر ملفات الفساد - الحلقة ٦١ | 2023
14:50 | 2023-03-09
Play
اسباب تعثر ملفات الفساد - الحلقة ٦١ | 2023
14:50 | 2023-03-09
بعد التحري
Play
بعد التحري
المخدرات في العراق.. لا حدود تحدها افة تلتهم الشباب - الحلقة ٨٣ | الموسم 2
14:00 | 2023-03-09
Play
المخدرات في العراق.. لا حدود تحدها افة تلتهم الشباب - الحلقة ٨٣ | الموسم 2
14:00 | 2023-03-09
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ آذار٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-03-09
Play
نشرة ٩ آذار٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-03-09
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة التاجي.. مدخل بغداد الشمالي - الحلقة ٤١٩ | 2023
04:00 | 2023-03-09
Play
منطقة التاجي.. مدخل بغداد الشمالي - الحلقة ٤١٩ | 2023
04:00 | 2023-03-09
صمون وزعتر
Play
صمون وزعتر
مطاعم لبنانيّة في بغداد - حلقة ٦ | الموسم الثالث
14:00 | 2023-03-08
Play
مطاعم لبنانيّة في بغداد - حلقة ٦ | الموسم الثالث
14:00 | 2023-03-08
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
الحلاقة الرجالية والتزيين النسائي - الحلقة ٥٢ | الموسم 4
14:00 | 2023-03-07
Play
الحلاقة الرجالية والتزيين النسائي - الحلقة ٥٢ | الموسم 4
14:00 | 2023-03-07
بالمختزل
Play
بالمختزل
بالمختزل مع السفيرة الاميركية في العراق الينا رومانوسكي - الحلقة ٩٨ | 2023
15:45 | 2023-03-06
Play
بالمختزل مع السفيرة الاميركية في العراق الينا رومانوسكي - الحلقة ٩٨ | 2023
15:45 | 2023-03-06
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان والبلوكر مرتضى أركان - الحلقة ٦ | الموسم الثاني
14:00 | 2023-03-06
Play
الفنان والبلوكر مرتضى أركان - الحلقة ٦ | الموسم الثاني
14:00 | 2023-03-06
الأكثر مشاهدة
Dayane & The City
Play
Dayane & The City
أسرار الأناقة والجمال وجولة في عالم الحرف الكريستال - م٣ - الحلقة ١٧ | الموسم 3
15:00 | 2023-03-10
Play
أسرار الأناقة والجمال وجولة في عالم الحرف الكريستال - م٣ - الحلقة ١٧ | الموسم 3
15:00 | 2023-03-10
لقطات
Play
لقطات
سعي جدّي لتشريع قانون العنف ضد المرأة | علناً
14:50 | 2023-03-09
Play
سعي جدّي لتشريع قانون العنف ضد المرأة | علناً
14:50 | 2023-03-09
Biotic
Play
Biotic
هوس السرقة - الحلقة ٥٢ | 2023
15:50 | 2023-03-09
Play
هوس السرقة - الحلقة ٥٢ | 2023
15:50 | 2023-03-09
علناً
Play
علناً
اسباب تعثر ملفات الفساد - الحلقة ٦١ | 2023
14:50 | 2023-03-09
Play
اسباب تعثر ملفات الفساد - الحلقة ٦١ | 2023
14:50 | 2023-03-09
بعد التحري
Play
بعد التحري
المخدرات في العراق.. لا حدود تحدها افة تلتهم الشباب - الحلقة ٨٣ | الموسم 2
14:00 | 2023-03-09
Play
المخدرات في العراق.. لا حدود تحدها افة تلتهم الشباب - الحلقة ٨٣ | الموسم 2
14:00 | 2023-03-09
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ آذار٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-03-09
Play
نشرة ٩ آذار٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-03-09
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة التاجي.. مدخل بغداد الشمالي - الحلقة ٤١٩ | 2023
04:00 | 2023-03-09
Play
منطقة التاجي.. مدخل بغداد الشمالي - الحلقة ٤١٩ | 2023
04:00 | 2023-03-09
صمون وزعتر
Play
صمون وزعتر
مطاعم لبنانيّة في بغداد - حلقة ٦ | الموسم الثالث
14:00 | 2023-03-08
Play
مطاعم لبنانيّة في بغداد - حلقة ٦ | الموسم الثالث
14:00 | 2023-03-08
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
الحلاقة الرجالية والتزيين النسائي - الحلقة ٥٢ | الموسم 4
14:00 | 2023-03-07
Play
الحلاقة الرجالية والتزيين النسائي - الحلقة ٥٢ | الموسم 4
14:00 | 2023-03-07
بالمختزل
Play
بالمختزل
بالمختزل مع السفيرة الاميركية في العراق الينا رومانوسكي - الحلقة ٩٨ | 2023
15:45 | 2023-03-06
Play
بالمختزل مع السفيرة الاميركية في العراق الينا رومانوسكي - الحلقة ٩٨ | 2023
15:45 | 2023-03-06
اعلان
نعم
نعم
كلا
كلا
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.