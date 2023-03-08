العراق في مراتب متأخرة.. ترتيب الدول العربية في مؤشر "المرأة والسلام والأمن"

ويستند المؤشر إلى 3 أبعاد لإدماج المرأة (الاقتصادي والاجتماعي والسياسي) والعدالة (القوانين الرسمية والتمييز غير الرسمي) والأمن (على المستوى الفردي والمجتمعي والمجتمعي) من خلال 11 مؤشرًا.وعلى الصعيد العربي، سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة المستويات الأعلى للمؤشر، تليها البحرين ثم قطر، بينما جاءت العراق ثم اليمن وسوريا ضمن الدول الأسوأ في المؤشر.إليكم نظرة في الإنفوغرافيك ادناه على ترتيب الدول العربية ضمن مؤشر المرأة والسلام لعام 2021.