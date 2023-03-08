الاستخبارات الأميركية: طهران ستتابع تهديد الأميركيين

ونشرت ادارة الاستخبارات الوطنية التقييم السنوي للمخاطر، الذي أكد أن "طهران ستتابع تهديد الأميركيين بمن فيهم الموجودين في الشرق الأوسط".وأشار التقرير إلى أن "إيران ستكون مصدر للاضطرابات من خلال الميليشيات التابعة لها".وبين أن "إيران لم تأخذ خطوات واضحة لبناء قنبلة نووية".كذلك، قال تقرير الاستخبارات الأميركية أن "الصين وروسيا ستواصلان تهديد العالم"، مضيفاً "الصين ستطور من قدراتها لمواجهة أميركا".وأضاف: "روسيا ستظل التهديد الأكبر للدول الأخرى".وتابع التقرير: "موسكو مستمرة بمحاولة التأثير على الانتخابات الأميركية".كما كشف التقرير أن "السنوات القادمة ستكون حرجة بسبب روسيا والصين".