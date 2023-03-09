عطل جديد يضرب "إنستغرام" ويؤثر على عشرات الآلاف حول العالم

وقال متتبع مواقع التواصل، إنه تلقى أكثر من 40 ألف تقرير يغطي العديد من المشكلات اعتباراً من مساء الأربعاء.وكانت علامة "#Instagramdown" بين الأسرع انتشاراً، وسط شكاوى آلاف الأشخاص حول العالم.ولم ترد "ميتا" على طلبات التعليق من "بلومبرغ" بعد ساعات العمل العادية.