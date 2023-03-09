بعد ضربة روسية.. محطة زابوريجيا النووية "من دون كهرباء"

السومرية نيوز – دوليات



أعلن مشغل الطاقة النووية في أوكرانيا، اليوم الخميس، انقطاع التيار الكهربائي عن محطة زابوريجيا النووية عقب ضربة روسية، مضيفا أنها تعمل حاليا على مولدات ديزل.

وقالت مؤسسة "إنيرغواتوم" في بيان، إن "خط الاتصال الأخير بين محطة زابوريجيا النووية ومنظومة الطاقة الأوكرانية انقطع نتيجة هجمات صاروخية".



ويحتل الجيش الروسي محطة الطاقة النووية هذه في جنوب أوكرانيا منذ 4 آذار 2022، أي بعد 9 أيام من بدء غزوه.