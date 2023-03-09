الكويت تؤكد رغبتها في تعزيز آليات التعاون المثمر مع العراق

وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الاخير"أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس وزراء دولة الكويت، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنامي مجالات التعاون والشراكة بينهما في مختلف المجالات".وقدم رئيس مجلس الوزراء التهاني إلى "نظيره الكويتي بمناسبة إعادة تكليفه رئيساً للوزراء في دولة الكويت"، مشيراً إلى "العلاقات المميزة التي تجمع البلدين الشقيقين".من جانبه، عبّر الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح عن شكره للسوداني، وأكد "رغبة الكويت في تعزيز آليات التعاون المثمر، والتنسيق إزاء العديد من الملفّات المشتركة".