إصابات بإطلاق نار وسط تل أبيب

وذكرت وسائل الإعلام العبرية أنه تم تحييد المنفذ.وأشارت إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات العملية، في ما تحدثت منظمة "إنقاذ بلا حدود"، عن إصابة قاتلة وأخرى خطيرة.وقال كبير المسعفين في وحدة الدراجات النارية التابعة لـ"نجمة داود الحمراء" إيران نادل: "عندما وصلت إلى مكان الحادث رأيت شخصين يرقدان على الرصيف وكان أحدهما فاقدا للوعي، وبدأت على الفور في تقديم العلاج الطبي لهما.وأضاف "استقبلنا شخصا مصابا آخر في إحدى المحال التجارية المجاورة، وقدمنا العلاج الطبي للمصابين الثلاثة وسرعان ما تم نقلهم إلى المستشفى".