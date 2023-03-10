رصاصة توقف طائرة في كوريا الجنوبية

وتلقت شرطة المطار بلاغا في الساعة 8:05 صباحا بأن أحد الركاب وجد الرصاصة ملقاة تحت مقعده في الطائرة المتجهة إلى مانيلا بالفلبين.وكان من المقرر أن تقلع الطائرة الساعة 7:45 صباحا. لكنها عادت إلى المنصة قبل الإقلاع مباشرة بعد العثور على الرصاصة.كما تم إجلاء 230 شخصا كانوا على متن الطائرة، بما يشمل 218 راكبا و12 من أفراد طاقم الضيافة.وقال مسؤولو الشرطة إن وحدة شرطة مكافحة الإرهاب وفريقا عسكريا للتخلص من المتفجرات يقومون بتفتيش الطائرة من الداخل. وتخطط الشرطة للتحقيق في كيفية دخول الرصاصة إلى الطائرة.وتعتبر حيازة السلاح أمرا غير قانوني في كوريا الجنوبية، باستثناء الأسلحة الرياضية وبنادق الصيد المرخصة، والتي يجب تخزينها في مراكز الشرطة.