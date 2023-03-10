هزة أرضية جديدة تضرب تركيا

وذكرت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، أن مركز الزلزال كان في قضاء حجيلر في قيصري.وأضافت في بيان أن الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.ولم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية في المنطقة.