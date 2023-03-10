بايدن يمدد العقوبات على إيران لعام آخر

قرر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تمديد العقوبات الأمريكية على إيران لمدة عام آخر.



وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على شخص وعدة وشركات في الصين بدعوى مساعدة إيران في إنتاج الطائرات المسيرة.



كما فرضت واشنطن عقوبات على مسؤولين وكيانات إيرانية بدعوى ارتكاب انتهاكات حقوق النساء والفتيات وأيضا لقمع المتظاهرين السلميين.