البابا فرنسيس: إغلاق تجارة السلاح كفيل بالقضاء على الجوع في العالم بأكمله

وألقى البابا باللوم في الحرب في أوكرانيا على "الإمبراطوريات"، مدعيا أن "القوى العظمى كلها متورطة" في ذلك الصراع.وقال البابا في لقاء مع قناة" RSI" السويسرية الناطقة بالإيطالية إن الصراع أصبح الآن "حربًا عالمية" تغذيها صناعة الأسلحة الدولية.ونوه إلى أنه عرض التفاوض على اتفاق سلام مع موسكو، مضيفا "الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يعلم أنني موجود"، بحسب صحيفة "التايمز".وتابع: "هناك مصالح إمبريالية (في هذه الحرب)، وهذا ليس حكرا فقط للإمبراطورية الروسية، بل يشمل الإمبراطوريات الأخرى".وقال فرانسيس إن أحد الخبراء أخبره أن مشكلة الجوع في العالم يمكن القضاء عليها إذا جرى إغلاق تجارة الأسلحة لمدة عام، مردفا "الحروب تندلع فتباع أسلحة قديمة ويتم اختبار أسلحة جديدة".كما شجب البابا "قسوة" الجنود الروس في أوكرانيا، محذرا بطريرك الكنسية الأرثوذكسية، كيريل، من أن يصبح "فتى مذبح بوتين".من جانب آخر، أكد الرجل البالغ من العمر 86 عامًا أنه سيتقاعد ويتخلى عن مهامه إذا أخبره أقرب مستشاريه أنه أصبح عجوزا جدا، ولا يستطيع أن البقاء على سدة الكرسي الرسولي.