مؤشر الحرية العالمي لعام 2023: العراق في المرتبة التاسعة عربياً

وتستند الحرية في العالم إلى فرضية أن هذه المعايير تنطبق على جميع الدول والأقاليم، بصرف النظر عن الموقع الجغرافي والعرقي أو التكوين الديني أو مستوى التنمية الاقتصادية.ويقيم تقرير "الحرية في العالم" الحقوق والحريات الواقعية التي يتمتع بها الأفراد، وليس أداء الحكومات أو الحكومات في حد ذاتها. يمكن أن تتأثر الحقوق السياسية والحريات المدنية بكل من الجهات الحكومية وغير الحكومية، بما في ذلك المتمردين والجماعات المسلحة الأخرى.عربيًا، احتلت سوريا المركز الأول في المؤشر الذي يقر بانعدام الحرية، ليصل مجموع النقاط الذي أحرزته وفقًا للمؤشر إلى 1، كما جاء العراق في المرتبة التاسعة بمجموع نقاط وصل الى 29.