مؤشر المساواة بين الرجال والنساء في 2023: العراق في المرتبة العاشرة عربياً

وحازت الإمارات على 82.5 نقطة وفقاً للتقرير، بينما حازت المغرب على 75.5 نقطة في المرتبة الثانية، وجاءت السعودية في المركز الثالث تلتها البحرين في المركز الرابع ثم تونس في المركز الخامس.ويذكر أن 100 نقطة وفقاً للتصنيف المتبع في التقرير، تعني أن الدولة تقدم حقوقاً متساوية بين الجنسين وفقاً للقوانين واللوائح التي تؤثر على الفرص الاقتصادية للنساء.